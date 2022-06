Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha confermato l’ipotesi del tradimento e ha svelato alcuni retroscena sul loro addio.

Poche settimane dopo la fine di Sanremo Blanco ha messo fine alla sua lunga liaison con Giulia Lisioli ed è uscito allo scoperto con la ballerina Martina Valdes. In queste ore a DiPiù l’ex fidanzata del cantante ha svelato alcuni retroscena sul loro addio e ha dichiarato:

“Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet”, e ancora: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente, l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizia a Sanremo […]. Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così.”

Blanco Mahmood credits Bogdan Chilldays Plakov

Giulia Lisioli tradita da Blanco

Giulia Lisioli ha confessato di esser stata tradita da Blanco nonostante dopo la fine della loro liaison avesse affermato che tra loro non ci fosse stato alcun tradimento. La ragazza ha anche dichiarato che si sarebbe trascurata per stare accanto al cantante, e che questo l’avrebbe condotta a soffrire di attacchi di panico. Blanco replicherà alle sue parole? Oggi il cantante sembra aver ritrovato la felicità accanto a Martina Valdes e non ha mai più parlato pubblicamente della sua ex fidanzata.

