Secondo indiscrezioni Riccardo Guarnieri sarebbe in vacanza a Napoli con una donna misteriosa. Avrà già trovato una nuova fiamma?

Tra Ida e Riccardo Guarnieri le cose sono naufragate ancor prima di ricominciare a Uomini e Donne e nel frattempo – stando a quanto riportato da Amedeo Venza – il cavaliere sarebbe stato avvistato a Napoli in dolce compagnia di un’altra donna. Al momento la questione non ha ricevuto conferma e non è noto chi sia la donna avvistata insieme a lui. Ida come prenderà la questione?

Riccardo Guarnieri a Napoli con una donna

Riccardo Guarnieri ha già archiviato la sua seconda clamorosa rottura da Ida Platano? I due si sono rivisti a Uomini e Donne ma, dopo una cena insieme, la dama si è scagliata contro Riccardo accusandolo di averla presa in giro e, adesso, lui sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra donna. Sulla questione al momento non ci sono conferme e i fan sono impazienti di saperne di più, specie per sapere quale sarà la reazione di Ida alla questione.

Dopo l’ultima lite con Riccardo la dama aveva dichiarato nello studio del dating show: “Dico solo questo: quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene”, e ancora: “Non mi sento di aggiungere altro, per il momento. Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti“.

