Flavio Briatore ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con il figlio Nathan, che spera un giorno prenda le redini del suo impero.

Flavio Briatore ha un rapporto speciale con Nathan Falco, il figlio avuto dall’unione con Elisabetta Gregoraci (l’imprenditore è padre anche di Leni, la figlia avuta con Heidi Klum e mai riconosciuta). Al Corriere della Sera lui stesso ha confessato quali sarebbero le sue speranze verso il futuro del suo bambino e ha rivelato di essere single:

“L’unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio. E poi alla mia età… Spero soltanto di invecchiare bene. Con qualcuno che ti sostenga e ti dia felicità: in questo momento non ho velleità, non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passare tempo con Falco e con Elisabetta. Perché anche se siamo separati, resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro, ho le giornate piene. Poi magari fra qualche anno mio figlio andrà in collegio e mi mancherà”.

Flavio Briatore: il rapporto con il figlio

Flavio Briatore ha ammesso di trascorrere con suo figlio Nathan Falco ogni minuto che può e a proposito del suo rapporto con lui ha svelato di volergli far comprendere già da adesso quali siano le responsabilità: “Quando avrà 14 anni, a frequentare il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi ‘Food & Beverage administration’ per seguire le orme del papà e prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni. Se poi decidesse di diventare matematico…”, ha ammesso, e ancora:

“Falco è un piccolo Briatore con molto più cu*o di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna.(…) Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più”. Il piccolo Nathan Falco riuscirà a soddisfare le aspettative del suo famoso padre? Staremo a vedere.

