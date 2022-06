Da mesi circolano rumor in merito alla liaison tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone che, dopo la scelta, non si sono mostrati spesso insieme.

A differenza di molte altre coppie sbocciate in tv, Matteo Ranieri e Valeria Cardone non si sono praticamente mai mostrati insieme e, secondo i rumor in circolazione, il loro amore stenterebbe a decollare. Finora i due hanno sempre smentito le voci in circolazione e hanno preferito ribadire che avrebbero tenuto la loro storia lontana dal mondo dei social.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: l’amore non decolla?

In tanti tra i fan dei social sono convinti che la liaison sbocciata tra Valeria Cardone e Matteo Ranieri a Uomini e Donne sia destinata a naufragare o, peggio, che sia già naufragata senza destare clamore. I due si sono mostrati pochissime volte insieme dopo la scelta a Uomini e Donne r, del resto, Matteo era stato estremamente riservato anche quando aveva lasciato il programma con Sophie Codegoni (salvo poi lasciarla pochi giorni dopo).

Tempo fa, cercando di smentire i rumor in merito alla loro storia, Valeria Cardone aveva scritto via social: “Non mi interessa ciò che dicono le persone. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma nonostante la distanza ci siamo visti ogni weekend, dal venerdì al lunedì. Forse ci vediamo più noi che le coppie che vivono nella stessa città”. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

