Thomas Raggi, chitarrista dei Maneskin, ha confessato di essersi imbucato ad una festa a casa di Madonna.

Dopo il successo nazionale e quello internazionale i Maneskin hanno conosciuto alcune delle celebrità più famose del mondo e, tra queste, vi è anche Madonna che, a quanto pare, sarebbe una loro grandissima fan. A svelarlo è stato il chitarrista Thomas Raggi, che ha rivelato di esser stato a casa di madame Ciccone durante una festa.

“Eravamo da lei a New York ed è stato bello. Tutto è iniziato perché ero con un mio amico che conosceva una serie di persone. Alla fine siamo finiti a casa di Madonna. Inizialmente mi sono sentito un intruso, poi il mio amico mi ha detto che lei era una super nostra fan e… ci siamo parlati. Ha una casa davvero bella. Ho trascorso la nottata a conversare con i miei amici e, ogni tanto, anche con lei. Sì ci siamo parlati certo”, ha dichiarato il musicista a Radio Deejay.

Thomas Raggi a casa di Madonna

Madonna sarebbe una grande fan dei Maneskin e, durante un party esclusivo in casa sua, avrebbe conosciuto Thomas Raggi, uno dei giovani componenti della band romana. Non è dato sapere esattamente cosa si siano detti Thomas Raggi e la Regina del pop ma in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.

Dopo il successo ottenuto all’Eurovision Song Contest i Maneskin hanno viaggiato in giro per il mondo e hanno avuto modo di conoscere anche alcuni membri dei Rolling Stone e Iggy Pop. In tanti sono curiosi di sapere quali sorprese riserverà la band in futuro visti i successi da loro accumulati finora.

