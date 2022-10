Una volta tornato al Grande Fratello Vip Marco Bellavia ha confessato i suoi sentimenti a Pamela Prati.

Tra accuse, frecciatine e recriminazioni, Marco Bellavia ha suscitato scalpore tornando negli studi del GF Vip e a far discutere di più è stato il suo confronto con Pamela Prati, per cui aveva mostrato un interesse all’interno della casa. “Io avrei voluto tanto che potesse essere una cosa stupenda tra noi”, ha dichiarato Bellavia all’ex stella del Bagaglino, che ha risposto: “Possiamo recuperare quando uscirò. Ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui se vorrai lo farò. Poi ti darò un bel bacio. Sono molto felice di vederti”.

Marco Bellavia e Pamela Prati: l’incontro al GF Vip

Sboccerà qualcosa tra Marco Bellavia e Pamela Prati al GF Vip? I due si sono rivisti durante l’ultima diretta del reality show e l’ex volto di Bim Bum Bam è tornato a esprimere i suoi sentimenti verso la showgirl che, a quanto pare, li ricambia.

Nonostante nella casa del GF Vip la Prati avesse iniziato a nutrire dei dubbi verso la sincerità di Bellavia nei suoi confronti, dopo lo scandalo e il ritiro del concorrente, sembra che tra i due gli animi siano tornati ad essere distesi. In tanti tra i loro fan si chiedono se davvero sboccerà qualcosa tra i due una volta che Pamela Prati sarà uscita dalla casa del reality show. “Siamo molto simili, in sensibilità, in autenticità, in queste cose. Le persone si riconoscono da uno sguardo e noi lo abbiamo fatto”, le ha detto Marco Bellavia durante la diretta.

