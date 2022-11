Francesco Totti e Noemi Bocchi si sarebbero decisi a fare sul serio. I due hanno preso una casa insieme a Roma.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero stati avvistati da Chi durante una visita a quella che con tutte le probabilità sarà la loro nuova casa. Lo stabile si troverebbe tra Roma Nord e il centro di Roma e si tratterebbe di un attico e super attico dove la coppia avrà il giusto spazio per costruire una nuova vita insieme ai rispettivi figli (che, tra le altre cose, sembra si siano già recati con i due a vederla).

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la nuova casa

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero affittato insieme una nuova casa nel centro di Roma che, molto presto, si trasformerà nel loro nido d’amore. Secondo indiscrezioni l’ex calciatore attualmente abita ancora sotto lo stesso tetto dell’ex moglie, Ilary Blasi, nella loro lussuosa villa all’Eur. Tra i due, che hanno annunciato la loro separazione l’11 luglio scorso, ci sarebbero stati alcuni segnali di riavvicinamento e Totti si sarebbe inaspettatamente deciso a restituire a Ilary alcune delle sue borse griffate. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti sperano di saperne di più in merito alla questione.

