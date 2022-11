Secondo indiscrezioni Wanna Marchi sarebbe scoppiata in lacrime nel backstage del programma di Francesca Fagnani, Belve.

Wanna Marchi ha confessato a Belve una delle sue ultime interviste e, secondo indiscrezioni, si sarebbe commossa fino alle lacrime in presenza della conduttrice Francesca Fagnani, che avrebbe persino tentato di consolarla. A quanto pare l’ex Regina delle televendite non è riuscita a trattenere le lacrime parlando del suo compagno, Francesco Campana, scomparso durante l’estate. “Lui era un uomo straordinario. L’unico uomo vero che Dio ha creato l’ho avuto“, ha confessato Wanna Marchi.

Wanna Marchi

Wanna Marchi in lacrime a Belve

L’ex Regina delle televendite Wanna Marchi continua a far parlare di sé: nelle ultime ore, secondo alcuni rumor circolati in rete, l’ex personaggio tv è balzato agli onori delle cronache per le lacrime versate durante la sua ospitata a Belve, dove Francesca Fagnani avrebbe tentato di portare a termine la sua intervista. Wanna Marchi, nel corso del programma, ha ricordato il suo compagno Francesco Campana, scomparso solo alcuni mesi fa.

Lei stessa aveva annunciato la scomparsa dell’uomo tramite social, dove aveva scritto: “Amore mio, mi hai regalato 35 anni di amore, spensieratezza e allegria ma tutto questo continuerà a esistere nel mio cuore fino al giorno in cui ci ritroveremo. Grazie amore mio ed è bello che tutti di te dicano ‘una persona per bene’, fai buon viaggio“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG