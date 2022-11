Il papà di Antonella Fiordelisi è stato bersagliato dai fan del GF Vip per quanto da lui affermato sulla figlia in diretta tv.

Stefano Fiordelisi, papà di Antonella Fiordelisi, è stato ospite dell’ultima diretta del GF Vip e alcune delle sue affermazioni hanno fatto storcere il naso ai fan del programma. Non appena arrivato in studio infatti il signor Stefano ha fatto alcuni commenti sull’aspetto estetico della figlia e sui suoi presunti chili in più.

“Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più, segui Pamela che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno. […] Fai gli squat dice la mamma”, ha confessato, mandando i fan del programma su tutte le furie.

Antonella Fiordelisi: il commento del padre

Il papà di Antonella Fiordelisi si è attirato contro una valanga di critiche per quanto da lui affermato su sua figlia durante l’ultima diretta del GF Vip. La stessa Antonella, forse in imbarazzo per quanto detto dal padre, ha chiosato: “Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre… Ma non quello di non mangiare!”. Sui social, intanto, molti hanno preso di mira Stefano Fiordelisi affermando che abbia fatto body shaming alla figlia che, per altro, è nota come modella (ed è una bellissima ragazza). Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

