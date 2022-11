Giorgia Soleri ha espresso la sua nostalgia per il fidanzato Damiano David con un romantico post via social.

Damiano David si trova in tour in Messico insieme ai Maneskin e la sua fidanzata, la modella e attivista Giorgia Soleri, gli ha dedicato un tenero e romantico a mezzo social per esprimergli tutta la sua nostalgia. Nel suo post Giorgia ha postato alcune frasi della canzone I Miss You dei Blink-182 e a seguire ha postato alcune immagini in cui è ritratta insieme a Damiano e che risalgono agli inizi della loro storia.

Giorgia Soleri: la dedica a Damiano David

Giorgia Soleri e Damiano David fanno coppia fissa da circa 7 anni e in queste ore la modella e attivista ha condiviso sui social alcuni scatti inediti in cui è ritratta insieme al fidanzato, conosciuto sui banchi di scuola. Damiano – che si trova in Messico per il suoi tour musicale – le ha scritto tra i commenti al post: “In alcune eravamo veramente giovani, mi manchi anche tu”. In tanti tra i fan della giovane coppia hanno fatto i complimenti ai due e non vedono l’ora di conoscere ulteriori particolari sulla loro storia.

