Cecilia Rodriguez ha ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte del fidanzato Ignazio Moser e, attraverso i social, la sorella Belen non poteva non farle gli auguri. La showgirl argentina le ha chiesto ironica di farle fare da testimone e ha consigliato ai due futuri sposi di non sposarsi a luglio: “Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi… evitate di farlo a luglio che si crepa! io voglio essere la testimone, e lanciare i petali! Grazie!”.

Belen Rodriguez: la sorella Cecilia si sposa

Belen Rodriguez è più emozionata che mai per sua sorella minore, Chechu, che in queste ore ha ricevuto la fatidica proposta di nozze dal fidanzato Ignazio Moser. In tanti si chiedono se sarà davvero lei a fare da testimone alla sorella (così come fatto da Cecilia alle sue nozze con Stefano De Martino) e molti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sulla cerimonia, che si svolgerà sicuramente nel 2023.

Per il momento non sono emersi dettagli sul tanto atteso grande giorno ma sui social Cecilia e Ignazio hanno postato alcune immagini della proposta (con tanto di anello) avvenuta in un hotel a 5 stelle.

