L’ex concorrente di Ballando con le Stelle Luca Sguazzini è stato ricoverato in ospedale per ischemia cerebrale.

In queste ore in tanti si sono riversati sulle pagine dedicate al modello ed ex volto di Ballando con le Stelle Luca Sguazzini, che sarebbe stato colpito da una o più ischemie cerebrali. Al momento non è dato sapere quali siano le sue condizioni ma l’ex ballerino, solo alcuni mesi fa, è diventato papà della sua prima figlia, Luce, e in tanti stanno pregando per lui.

Luca Sguazzini: ischemia cerebrale

Nel 2016 Luca Sguazzini è stato uno dei volti più in vista a Ballando con le Stelle e, in seguito alla sua partecipazione al dating show, ha continuato a dedicarsi alla sua più grande passione, ossia i viaggi in giro per il mondo. Insieme a lui è sempre stata presente la sua compagna, Sara Bertagnolli, con cui appena 3 mesi fa ha avuto la sua prima figlia, Luce.

Al momento la donna – così come i molti fan del modello – sono in apprensione per lui vista la notizia del suo ricovero per ischemia cerebrale. Al momento nessuno dei suoi cari o delle persone a lui vicine hanno svelato ulteriori retroscena sulla vicenda ma sui social in tanti – tra cui Milly Carlucci e altri volto tv – hanno rivolto i loro auguri e le loro preghiere al modello, in attesa di saperne di più sul suo stato di salute.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG