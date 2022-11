Attraverso i social Ludovica Valli ha svelato ai fan alcuni indizi in merito al nome di quello che sarà il suo secondo figlio.

Dopo la nascita della piccola Anastasia, Ludovica Valli diventerà mamma per la seconda volta, e questa volta, di un maschietto. L’influencer attraverso i social ha confessato ai fan di apprezzare particolarmente un nome che sarebbe intenzionata a dare al suo secondo figlio ma, a quanto pare, il suo compagno (Gianmaria Di Gregorio) non sarebbe d’accordo. “Se riesco a convincere Gianmaria al 100% vi prometto che ve lo dico, altrimenti dovremmo aspettare che nasca perché fino alla fine io non mollo a costo di registrarlo io all’anagrafe“, ha dichiarato ironica l’influencer nelle sue stories.

Ludovica Valli: il nome del secondo figlio

Ludovica Valli ha svelato ai fan alcuni indizi sul nome che sarebbe interessata a dare al suo secondo figlio e il cui significato in italiano sarebbe “bellissimo”. La Valli ha preferito non svelare le iniziali del nome perché, ha affermato, con queste si sarebbe capito subito e a seguire ha anche rivelato che si sarebbe innamorata di questo nome maschile sentendolo dire alcuni anni fa a una mamma, in aereo, al suo bambino. A quanto pare il compagno dell’influencer, Gianmaria Di Gregorio, non sarebbe d’accordo con la sua scelta e avrebbe pensato a un nome più “classico”, come Edoardo o Leonardo. Chi avrà la meglio tra i due?

