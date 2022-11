Al GF Vip Antonino Spinalbese ha confessato alcuni retroscena sulla scomparsa di suo padre, morto suicidio quando lui era giovanissimo.

Antonino Spinalbese ha sofferto prima per la separazione dei suoi genitori e poi per la prematura e inaspettata morte del padre, avvenuta a causa del suo suicidio. Antonino ha rivelato che l’uomo fosse sprofondato nella depressione e che lui, non vivendo più insieme a lui, non se ne sarebbe accorto. L’hair stylist ha anche affermato che proverebbe enorme rimorso per ciò che è accaduto a suo padre e ha dichiarato che questo l’avrebbe costretto a crescere in fretta, prendendosi cura delle sue sorelle più piccole e di sua madre.

“Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Questa cosa mi fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva. Queste cose ho sempre cercato di dimenticarle”, ha confessato Antonino al GF Vip.

Antonino Spinalbese: la scomparsa del padre

Al GF Vip Antonino ha confessato uno dei lati più bui della sua vita, ossia la morte del padre. L’ex compagno di Belen Rodriguez all’interno del programma ha ricevuto anche una lettera da parte di sua madre, che oltre ad aprirgli il suo cuore lo ha cercato d’incoraggiare e, infine, lo ha fatto commuovere nominando sua figlia, Luna Marì (che lei ha svelato avrebbe iniziato a camminare). In tanti tra i fan del programma sono rimati colpiti dalla storia di Antonino che, finora, ha cercato sempre di mostrarsi freddo e distaccato rispetto ad alcuni aspetti della sua vita privata.

