In collaborazione con Balocco, Chiara Ferragni ha realizzato il suo primo pandoro firmato, con tanto di zucchero a velo rosa.

Il successo di Chiara Ferragni non si ferma e, dopo l’acqua, i biscotti, i chewing-gum e i prodotti per la scuola, quest’anno l’influencer tornerà tra gli scaffali dei supermercati anche a Natale con i suoi “pandori firmati”.

La collaborazione con la celebre società Balocco ha a che fare quindi con il tipico dolce natalizio che, sulla confezione, recherà il logo simbolo dell’influencer e che avrà alcuni importanti dettagli a personalizzarlo. Oltre allo zucchero a velo rosa infatti nella confessione sarà presente uno stencil con cui sarà possibile imprimere sul dolce il simbolo-logo dell’occhio dell’influencer. Il costo del dolce dovrebbe aggirarsi tra i 9 e i 15 euro.

Chiara Ferragni è inarrestabile e ancora una volta torna sugli scaffali del supermercato con un prodotto che, senza dubbio, riscuoterà grande successo tra i più giovani. L’influencer per il momento non ha pubblicato personalmente il suo pandoro personalizzato ma su TikTok, tra i fan, c’è già chi è riuscito a entrarne in possesso e a mostrarlo nei suoi video sui social. Il dolce si potrà ricoprire con zucchero a velo rosa e, per mezzo di uno speciale stencil, su di esso sarà possibile imprimere il simbolo logo dell’influencer.

