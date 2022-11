Secondo indiscrezioni sarebbe in corso un riavvicinamento tra Ginevra Lamborghini e la sua più famosa sorella, Elettra Lamborghini.

Dopo le frecciatine e le recriminazioni avute al GF Vip, sembra che gli animi tra Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra siano maggiormente distesi e infatti l’ex concorrente del GF Vip, ospite alla prima del film su suo nonno Ferruccio, avrebbe confessato (stando a quanto riporta Today) di volersi presto esibire con sua sorella:

“Spero di fare un duetto con mia sorella, ma prima dobbiamo sistemare un po’ di cose”, ha affermato, e ancora: “Ci vorrebbe il pezzo giusto perché interpretiamo due generi diversi. Io vado verso un pop carico ballabile, ha presente la mia Amami davvero? Siamo due Lamborghini. Lei è una Miura, la macchina che ha colpito tutti, la più bella del mondo con le sue linee sinuose e le ciglia lunghe; mentre io sono una Countach che è più spigolosa, tagliente, sportiva. Io mi sento così, con questa lingua pungente. Come dice Antonino Spinalbese, dovrei sempre pronunciare una parola in meno”.

Ginevra Lamborghini

Ginevra e Elettra Lamborghini: il riavvicinamento

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere in atto un riavvicinamento tra Ginevra Lamborghini e sua sorella, Elettra Lamborghini, che negli ultimi mesi hanno ammesso pubblicamente di aver litigato (e di non rivolgersi la parola dal 2019).

Ginevra ha pubblicamente rivelato che sua sorella sarebbe stata costernata per la sua eliminazione dal GF Vip e forse la vicenda può aver aperto uno spiraglio di comunicazione tra le due visto che ora sembra addirittura che l’ex gieffina ipotizzi una collaborazione musicale con la sua più famosa sorella. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Al momento Elettra Lamborghini non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

