Gli influencer Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato via social di essere in attesa del loro quarto figlio.

Molto presto Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno di nuovo genitori: dopo Alessandro e le piccole Bianca e Azzurra, i due hanno annunciato di essere in attesa del loro quarto figlio. La notizia in merito alla presunta gravidanza dell’influencer era circolata già nei giorni scorsi, quando lei era stata avvistata con un pancino sospetto. “Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare. Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché credo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia”, ha scritto la coppia nel suo post via social.

Beatrice Valli incinta per la quarta volta

Con un tenero post via social Beatrice Valli ha annunciato l’arrivo di quello che sarà il suo quarto bambino. Al momento lei e Marco Fantini non hanno svelato dettagli sull’arrivo del bebè che non si sa ancora se sarà maschio o femmina.

Beatrice ha ammesso che l’inizio della gravidanza non sarebbe stato semplice e che lei e Marco Fantini avrebbero atteso il momento giusto per confermare la notizia ai fan (nonostante in tanti, vedendo le sue curve, avessero iniziato a sospettare qualcosa). “Tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!”, ha scritto l’influencer, che ha fatto il pieno di like e messaggi di congratulazioni da parte dei fan.

