Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con Francesco Monte, ma lui l’ha smentita via social.

Un’altra bufera rischia di abbattersi contro Antonella Fiordelisi che, nelle scorse ore, è stata sbugiardata da Francesco Monte. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha smentito di aver avuto qualsivoglia flirt con la schermitrice, che invece ha lasciato intendere di aver avuto qualcosa di più che una semplice amicizia con lui in passato.

“Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici”, ha scritto Francesco Monte sui social.

Antonella Fiordelisi

Francesco Monte contro Antonella Fiordelisi

Stando a quanto affermato da Francesco Monte via social, lui e Antonella Fiordelisi non avrebbero avuto alcun rapporto e, per altro, il loro unico contatto (via chat) sarebbe avvenuto nel 2018 a causa di un comune impegno di lavoro.

“Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci conosciamo minimamente. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile”, ha scritto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez via social. Antonella replicherà a quanto affermato da Monte?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG