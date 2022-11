Al GF Vip Luca Onestini ha svelato per la prima volta i motivi che hanno indotto lui e Ivana Mrazova a lasciarsi dopo 3 anni d’amore.

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è inaspettatamente naufragata dopo tre anni in cui i due erano apparsi uniti e affiatati. Per la prima volta al GF Vip il modello ha svelato che le cose tra lui e la sua ex avrebbero iniziato a scricchiolare durante il lockdown del 2020, portandoli a dirsi addio.

“Come mai è finita? Durante il Covid sono successe cose particolari per tutti. Sono stati anni particolari e difficili. Alla prima difficoltà non l’abbiamo superata. poi le cose sono andate cambiando, il rapporto si era incrinato. Abbiamo anche vissuto periodi separati. Molti momenti del Covid non li abbiamo passati insieme”, ha confessato Luca.

Ivana Mrazova

Luca Onestini: i motivi dell’addio a Ivana Mrazova

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è inaspettatamente naufragata lasciando i loro fan completamente senza parole. I due, in seguito al loro annuncio d’addio, hanno vissuto un periodo di lontananza e, solo di recente, avrebbero ripreso a sentirsi. Luca ha ammesso al GF Vip che la modella avrà sempre un posto speciale nel suo cuore e in tanti si chiedono se è possibile sperare un giorno di vedere i due di nuovo insieme.

“Eravamo molto simili nelle cose importanti. Però la decisione è arrivata quando abbiamo visto che alla prima difficoltà siamo caduti entrambi, non siamo riusciti a superarla“, ha confessato Onestini.

