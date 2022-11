Secondo indiscrezioni Noemi Bocchi avrebbe denunciato il suo ex, Mario Caucci, per violenza privata.

Nelle scorse settimane Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, si è recata in udienza in Tribunale per una causa che la vede coinvolta contro l’ex marito, Mario Caucci, padre dei suoi due figli. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera la Bocchi avrebbe denunciato l’ex marito per violenza domestica nei suoi confronti. Caucci sarebbe arrivato a metterle le mani al collo e a inviarle messaggi minatori.

Francesco Totti

Noemi Bocchi denuncia l’ex marito

Noemi Bocchi e il suo ex marito, Mario Caucci, sarebbero ai ferri corti. L’uomo – che per altro aveva rilasciato un’intervista in merito alla presunta liauson tra l’ex moglie e Totti, poi confermata – avrebbe minacciato e maltrattato la flower designer (o almeno questo è quanto riporta Il Corriere della Sera). Nei giorni scorsi i due sono stati convocati in un’udienza a porte chiuse e entrambi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla questione. “Mi state tormentando, sono molto offesa”, aveva detto Noemi ai giornalisti rimasti ad attenderla fuori dal tribunale.

Secondo La Repubblica l’udienza si era svolta per questioni legate alla holding Caucci international, società di cui Noemi è stata amministratore unico in passato (salvo poi essere sollevata dall’incarico).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG