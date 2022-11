Una pioggia di critiche ha travolto Barbara D’Urso a causa dei suoi ultimi scatti sensuali condivisi via social.

Barbara D’Urso è stata travolta da un’ondata di polemiche per via di alcuni scatti osé da lei pubblicati sui social. Nelle foto la conduttrice, con un vestito svolazzante e degli stivaletti in perfetto stile cowgirl, sfoggia le sue lunghe gambe abbronzate. ma i fan l’hanno tacciata di cattivo gusto. “Non fai altro che metterti in mostra come una ragazzina, ridicola”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Ma come ti conci? Si vede che non accetti il declino”.

Barbara D’Urso travolta dalle critiche

Ancora una volta Barbara D’Urso è stata travolta da una valanga di critiche: a non piacere ai fan della conduttrice sono stati i suoi ultimi scatti sui social, dove Carmelita mostra sensuale la sua forma fisica perfetta anche a 65 anni compiuti.

In tanti hanno affermato che con le sue foto la conduttrice abbia cercato di ottenere visibilità in un momento per lei non particolarmente roseo in fatto di ascolti: nell’ultimo anno infatti il suo ruolo a Mediaset è stato ampiamente ridimensionato e secondo indiscrezioni il suo contratto per il 2023 potrebbe non essere rinnovato. Sarà vero? Al momento sulla questione non sono emerse conferme.

