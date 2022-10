In queste ore Beatrice Valli è stata al centro del gossip per via del pancino sospetto da lei sfoggiato durante un evento.

Beatrice Valli è in attesa del quarto figlio? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la famosa influencer è apparsa in alcune stories via social sfoggiando un pancino sospetto. “Colpa del lattosio”, si è sbrigata a scrivere Beatrice per smentire le voci in merito alla sua gravidanza.

Beatrice Valli: il quarto figlio

Dopo l’arrivo di Alessandro, Bianca e Azzurra, non è dato sapere se Beatrice Valli desideri allargare ulteriormente la famiglia, quel che è certo è che al momento non sia incinta. L’influencer nelle ultime ore ha sfoggiato un pancino sospetto durante un evento ma si è sbrigata a chiarire che avrebbe avuto la pancia gonfia per via dell’assunzione di lattosio.

In tanti tra i fan adorano seguire la quotidianità della sua famiglia e della sua vita da mamma e molti hanno creduto davvero che l’influencer stesse per annunciare l’arrivo di un altro bebè. Presto Beatrice sarà di nuovo zia: sua sorella Ludovica infatti è incinta del suo secondo bambino, che sarà un maschietto.

