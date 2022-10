Ora che Manuel Bortuzzo è tornato ad esse single la sua ex, Lulù Selassié, gli ha manifestato il desiderio di sentirlo di nuovo.

La liaison tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è finita poco tempo dopo l’esperienza dei due al GF Vip e a seguire il nuotatore si è legato a Angelica Benevieri. Ora che la storia tra lui e Angelica sarebbe finita, Lulù è tornata alla carica e in un’intervista a Turchesando si è rivolta direttamente a Manuel affermando:

“Purtroppo non ci siamo né sentiti né rivisti. Mi piacerebbe. Anche in totale serenità, in amicizia. (…) Fino adesso è stato l’amore più grande della mia vita. Non gli ho mai proposto di vederci, diciamo…possiamo farlo adesso in diretta? Va bene (ride, ndr). Batti un colpo se ci sei”, ha detto.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo: la proposta di Lulù Selassié

A quanto pare Lulù Selassié non ha mai dimenticato il grande amore da lei provato per Manuel Bortuzzo e ora che il nuotatore è tornato single lei è tornata a proporgli un incontro, anche se non è dato sapere se Manuel accetterà. Per adesso infatti il nuotatore ha preferito non proferire parola sulla questione e, stando alle sue ultime dichiarazioni, le cose tra lui e Lulù non sono finite propriamente nel migliore dei modi. La stessa principessa etiope si è più volte scagliata contro i familiari del suo ex fidanzato, accusandoli di avere delle responsabilità rispetto al loro addio. Sulla questione ci saranno ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG