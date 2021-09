“Pregnant” dice il test di gravidanza della plurimillionaria Kylie Jenner. La sorella minore della famiglia Jenner-Kardashian fidanzata dal 2017 con Travis Scott allarga ulteriormente la cerchia degli affetti. Dopo la nascita di Stormi nel febbraio 2018, la 24enne ha confermato la gravidanza tramite instagram con una clip della durata di un minuto. Kylie mostra il test alla telecamera, dopo di che lo fa vedere anche al suo fidanzato.

Con loro è presente anche Stormi, Kylie si rivolge a lei: “Sei pronta per andare dal dottore di mamma?”. Sua madre Kris (conosciuta anche per il reality show Al passo con i Kardashian) prende l’ecografia in mano. Solo dopo la ragazza le ufficializza la gravidanza abbandonandosi in un grande abbraccio.

La notizia era già nell’aria, pur se non confermata si aspettava solo un segnale da parte di Kylie che non si è fatto attendere troppo. Ad Harper’s Bazaar, lei ha dichiarato: “I miei amici mi fanno pressione al riguardo… Amano Stormi. Sento sicuramente la pressione e la voglia di darle un fratello, ma non c’è un piano” aggiungendo una piccola bugia per cercare di depistare le voci che già crescevano sulla gravidanza bis: “Non sono ancora pronta per questo”.

Tutto avviene tra l’altro dopo un periodo altalenante fra Kylie e Travis, nel 2019 infatti avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione. Una crisi che a quanto pare si è rivelata passeggera. E! News recentemente ha lasciato intendere che la coppia è tornata insieme più unita di prima: “le cose tra di loro ora vanno benissimo e Kylie è felicissima che la famiglia sia di nuovo unita”.

Ora che la seconda gravidanza sarà portata avanti, non è neanche detto che la coppia dica ‘basta’ e a confermarlo è la stessa Kylie: “Voglio sette figli in futuro, ma non in questo momento”. Attendiamo dunque altri benvenuti in famiglia.