Selvaggia Lucarelli ha svelato alcuni retroscena sul discusso coming out di Federico Fashion Style a Verissimo e sulla presunta “asta” dei salotti tv per averlo al loro interno.

Il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo continua a far discutere e, stando a quanto confessato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore, chi lavora nell’ambiente televisivo era già a conoscenza della questione da mesi e inoltre si sarebbe svolta una sorta di “asta” tra i vari salotti televisivi per avere l’esclusiva.

“Nell’ambiente televisivo sapevamo tutti che da qualche mese Federico stava organizzando il suo coming out mediatico. C’era in corso una trattativa, ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al Grande Fratello a fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Silvia Toffanin”, ha confessato la giornalista, e ancora, a proposito di Silvia Toffanin, la giornalista ha detto che lei si sarebbe impegnata molto a “sgranare gli occhi e interpretare lo sguardo dello stupore”.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli contro Federico Fashion Style

Federico Fashion Style nelle scorse ore ha replicato contro colore che l’hanno accusato di aver fatto coming out in tv per avere un ritorno economico e ha dichiarato di esser stato “costretto” a dire la verità sul suo orientamento per via di qualcuno che, a suo dire, avrebbe potuto ricattarlo diffondendo l’informazione.

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha smentito quanto dichiarato l’hair stylist su cui, già da tempo, si vociferava di una presunta omosessualità. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se Federico Lauri replicherà alle parole della giornalista.

