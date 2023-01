Chiara Ferragni ha posato per la maison Schiaparelli alla settimana della moda di Parigi ed è stata travolta dalle critiche.

Ancora una volta Chiara Ferragni è stata suo malgrado travolta dalle critiche della rete: nelle ultime ore l’influencer ha posato per la maison Schiaparelli alla settimana della moda di Parigi e ha fatto discutere per una testa di leone (finta, ma incredibilmente verosimile) usata dalla nota casa di moda per impreziosire alcuni dei nuovi capi. In molti hanno bersagliato l’influencer e la maison per aver “inneggia alla violenza sugli animali e alla caccia illegale”.

Chiara Ferragni e la testa di leone: la polemica

In molti hanno criticato l’influencer e la celebre maison di moda per aver inneggiato alla violenza a causa delle teste di animali selvatici (tra cui leoni, lupi e leopardi) che, pur essendo assolutamente finte, erano estremamente realistiche. Al momento Chiara Feragni ha preferito non replicare alle critiche e sui social si è mostrata entusiasta mentre posava con Kylie Jenner.

