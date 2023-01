Francisco Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida, è tornato a parlare pubblicamente del patrimonio dell’attrice scomparsa.

Ad appena una settimana dalla scomparsa di Gina Lollobrigida le polemiche sul suo patrimonio non sembrano placarsi. L’ex marito dell’attrice, Francisco Javier Rigau, è intervenuto a Storie Italiane specificando che non sarebbe interessato al patrimonio dell’attrice e che esso spetterebbe al figlio. Rigau non ha mancato di scagliare una frecciatina a Andrea Piazzola, l’ex assistente rimasto accanto all’attrice fino al giorno della sua scomparsa.

“Quello che ne rimane”, ha detto in merito all’eredità dell’attrice, che secondo lui sarebbe stata spesa indebitamente dall’ex assistente.

Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida: le accuse dell’ex marito

Tra polemiche, frecciatine e recriminazioni reciproche, Milko Skofic (figlio di Gina Lollobrigida), l’ex marito Francisco Rigau e infine l’ex assistente Andrea Piazzola non smettono di suscitare clamore in rete.

Al momento sembra che gli ultimi due non siano interessati (almeno stando alle loro dichiarazioni) a ingaggiare battaglia contro il figlio della diva italiana per ottenere una parte del suo patrimonio. Non è dato sapere inoltre se Gina Lollobrigida abbia messo in chiaro con gli avvocati come volesse disporre dei suoi beni dopo la sua dipartita e in tanti sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

