Chiara Nasti ha festeggiato il suo 25esimo compleanno, il primo con il figlio Thiago. Sui social si è scatenata una bufera contro di lei.

Chiara Nasti ha festeggiato il suo 25esimo compleanno con un party in compagnia degli amici, del fidanzato Mattia Zaccagni e di suo figlio, Thiago. Sui social l’influencer ha scritto un post in cui ha espresso il suo orgoglio per sé stessa e per gli importanti traguardi raggiunti finora, ma il risultato non è stato quello sperato: in tanti l’hanno accusata di essere arrogante e autocelebrativa, e sui social non è mancato chi ha criticato l’influencer per aver portato con sé il figlio in un luogo inadeguato per un bambino di appena un mese (ovvero il suo party di compleanno).

Chiara Nasti: il compleanno e le critiche

Chiara Nasti è stata bersagliata dagli haters via social per il suo post relativo al suo compleanno. “E sono 25 anni, vissuti sempre con emozione e non tradendo mai me stessa. Il resoconto a oggi ha superato le mie aspettative, il primo compleanno da mamma e non potrei esserne più fiera. Cambiano le priorità, le attenzioni e la quotidianità, dedicata totalmente al mio cucciolo. Ogni traguardo sarà per lui, ogni successo lo raggiungerò per te. Mi hai dato la forza, amore, riempiendomi di gioia. Quindi auguri a me e a tutte le cose belle che ci aspettano”, ha scritto l’influencer.

In tanti hanno colto l’occasione per criticare l’atteggiamento autoreferenziale di Chiara Nasti che, da quando è diventata mamma, è finita nel mirino degli haters.

