Chiara Nasti è stata travolta dall’ennesima bufera via social per alcune foto in cui è ritratta insieme a suo figlio Thiago.

Le polemiche contro Chiara Nasti non sembrano placarsi e in queste ore l’influencer e fidanzata di Mattia Zaccagni è stata presa di mira via social per alcune foto in cui è ritratta con in braccio suo figlio, Thiago. Secondo gli haters via social l’imprenditrice digitale terrebbe in braccio suo figlio come se fosse un bambolotto e lo userebbe solamente per ottenere visibilità via social. A questo genere di critiche lei stessa ha replicato:

“Ma la quantità di commenti stupidi sotto le mie foto? Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto. Ma di che tipo di malattia soffrono? Davvero fermatevi che le persone sane di mente quando si mettono a leggere vi scambiano per idioti. Fate davvero una gran brutta figura, attaccate l’inattaccabile”.

Chiara Nasti: critiche per le foto con il figlio

Ancora una volta Chiara Nasti è finita nell’occhio del ciclone: stavolta il pubblico social l’ha aspramente criticata per alcune foto in cui l’influencer è intenta a tenere in braccio suo figlio Thiago. Un utente ha scritto tra i commenti alla foto: “Ma come lo tiene sto povero bambino”, mentre un altro ha aggiunto: “Glielo spiegate che è ancora un neonato?”.

Come sempre Chiara Nasti non ha mancato di replicare alle critiche nei suoi confronti e già nei mesi scorsi era stata presa di mira dai leoni da tastiera perché userebbe suo figlio per ottenere ulteriore visibilità.

