Ospite a Verissimo Iva Zanicchi ha replicato alle critiche da lei ricevute per le barzellette sporche da lei raccontate in diretta tv.

A 82 anni compiuti Iva Zanicchi si è vista costretta a replicare a coloro che, in questi mesi, l’hanno bollata come “volgare” per via delle sue barzellette sporche in diretta tv. La cantante, ospite a Verissimo, ha specificato di considerare volgari altre cose, e non certo un paio di barzellette sporche come quelle da lei raccontate:

“Ho osato raccontare qualche barzelletta un po’ audace e hanno detto che sono volgare ma io penso, sinceramente, che la voglarità sia un’altra cosa. Non voglio mettermi sul piedistallo ma penso che una barzelletta non faccia male a nessuno. La volgarità è altro, è la povertà, l’indifferenza, i giovani che non hanno un lavoro. Ma se tu racconti una barzelletta”, ha dichiarato.

Iva Zanicchi

Iva Zanicchi: la replica sulle barzellette

In tanti – compresa la giornalista Selvaggia Lucarelli – hanno avuto da ridire sul comportamento di Iva Zanicchi che più volte, in diretta tv, ha dato spettacolo raccontando alcune barzellette sporche. La celebre cantante ha replicato a questo genere di critiche e ha precisato di considerare volgari altre cose.

La questione delle barzellette sporche raccontate dalla Zanicchi in diretta tv era stata aspramente criticata anche dalla Lucarelli, con cui la cantante ha avuto un battibecco a Ballando con le Stelle (dove è finita sotto accusa per aver usato il termine “tr**a” contro di lei).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG