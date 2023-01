L’amicizia tra il cantante Morgan e Vittorio Sgarbi sembra essere giunta al capolinea a suon d’insulti via social.

La lunga amicizia tra Morgan e il critico d’arte Vittorio Sgarbi sembra essere giunta al capolinea: in queste ore i due si sono rivolti aspre critiche e insulti in alcuni gruppi WhatsApp e il loro battibecco è stato reso noto da Mow Magazine (che ha riportato alcune dichiarazioni dei due).

“Quanto tempo ho sprecato per Sgarbi, quante notti, quante parole, quanti sogni. Se non fosse stato per me non sarebbe sottosegretario. Così fanno i cattivi. Sfruttano e poi accoltellano. Io perdo tempo, serenità, speranza, lavoro, contatti, allegria, progetti, stima… Parecchie cose perdo. Basta. È uno st**nzo, un mostro. Alcuni di voi hanno gli screenshot della discussione tra me e Sgarbi. Giudicate voi, io stacco e me ne f*tto, chiudo tutto, siete (quasi) tutti delle m**de umane. Af****lo miserabili“, ha scritto il leader dei Bluvertigo.

Morgan e Sgarbi: la lite

A quanto pare il rapporto tra Morgan e Vittorio Sgarbi sarebbe giunto al capolinea e in queste ore il celebre ex giudice di X Factor ha riservato parole al vetriolo contro il critico d’arte, su cui ha affermato: “Vado a bere del vomito di cane in lattina per provare una sensazione più gradevole delle parole di Sgarbi. Una persona che dice cose così cattive mi fa paura. Gli ho detto che è stato sleale e mi ha risposto che io sono un topo che con i suoi amici mi deride e che non si è mai illuso che io fossi meritevole. Non è un’amicizia, è una mia illusione, ma lui non mi è amico. Mi ha sempre solo usato“.

Al momento non sono chiari i motivi del diverbio tra i due e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Morgan in passato ha più volte ringraziato Sgarbi per avergli offerto ospitalità dopo il suo sfratto dalla sua casa di Monza.

