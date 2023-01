Wanda Nara ha realizzato una diretta social con i suoi fan ma non si è resa conto del brutto scorso a lei tirato da una t-shirt troppo larga.

Come altre celebrità anche Wanda Nara si è concessa una diretta di chiacchiere con i suoi fan sui social, ma ha finito per commettere una clamorosa gaffe: senza rendersene conto l’ex moglie di Icardi è rimasta con un seno in bella mostra a causa di una t-shirt troppo larga e che le è scivolata di dosso nel corso del suo collegamento via social. La showgirl si è accorta di ciò che era capitato a causa dei commenti dei fan, che le hanno subito fatto notare l’accaduto. Wanda Nara si è subito ricomposta ed è scoppiata a ridere.

Wanda Nara: il seno in diretta sui social

Wanda Nara non è nuova dal pubblicare scatti bollenti sui social, ma questa volta sembra che sia stata protagonista di un clamoroso fuori programma: mentre era in diretta con i fan sui social l’ex moglie di Icardi è infatti rimasta con un seno scoperto. La vicenda ha presto fatto il giro del web e in tanti hanno ironizzato sulla questione, non credendo che si sia trattato di una fatalità.

Di recente Wanda Nara è balzata agli onori delle cronache per aver messo fine alla sua importante storia d’amore con Mauro Icardi. I due sono separati da ottobre e la showgirl ha dichiarato che oggi penserebbe solo a divertirsi. Ci sarà presto un nuovo amore nella sua vita?

