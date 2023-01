Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di critiche per l’ultimo look trasgressivo da lei sfoggiato via social.

Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé a causa di un look provocante da lei sfoggiato sui social: l’influencer si è mostrata con un minidress in pizzo semitrasparente e ha utilizzato dello scotch per coprire i suoi capezzoli. “Senza decoro”, le ha scritto un utente tra i commenti al video, mentre un altro ha aggiunto: “Sei bella non serve scoprirti così, noi donne dobbiamo imparare ad avere piu rispetto per noi stesse e ad esaltare la nostra femminilità senza la necessità di ostentare un corpo semisvestito”.

Chiara Ferragni: il look semitrasparente indigna i social

Chiara Ferragni è finita di nuovo nell’occhio del ciclone per un look da lei sfoggiato sui social e che, a quanto pare, non ha raccolto i consensi dei fan. In molti infatti – anche tra i suoi ammiratori – hanno sottolineato che la celebre imprenditrice digitale non abbia bisogno di farsi notare con look provocanti e che potrebbe provare ad esaltare la sua femminilità in altri modi. Chiara Ferragni non ha replicato alle critiche dei suoi confronti ma più volte ha risposto via social ai commenti di questo tenore. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG