La celebre attrice Gina Lollobrigida si è spenta a 95 anni. Il mondo del cinema piange una delle sue più grandi icone.

Gina Lollobrigida si è spenta a 95 anni nella sua casa di Roma. La celebre attrice ha interpretato alcuni ruoli rimasti impressi nell’immaginario collettivo come la Bersagliera seducente e la fata turchina dei film di Luigi Comencini. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati il figlio Milko e il nipote Dimitri, che in un comunicato ufficiale riportato da La Repubblica hanno fatto sapere: “La Bersagliera ci ha lasciato. Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio il figlio Milko e suo nipote Dimitri. La famiglia chiede, in questo momento di grande dolore, da parte dei media il massimo rispetto. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito'”.

Gina Lollobrigida

Gina Lollobrigida è morta

Il mondo del cinema piange Gina Lollobrigida, l’attrice che ha attraversato un’importante fetta di storia del cinema italiano divenendo un’icona di bellezza e bravura. A dare l’annuncio della sua scomparsa sono stati i suoi familiari e in tanti, in queste ore, stanno piangendo la diva via social. L’amica Sophia Loren – stando a quanto riporta La Repubblica – si è detta “profondamente scossa e addolorata” per la morte della famosa collega.

Negli ultimi anni l’attrice era stata al centro di un controverso caso riguardante la sua eredità e per le dispute legate ad essa con il figlio Andrea Milko Skofic, lo stesso che ne ha annunciato la scomparsa insieme al nipote Dimitri. La stessa Lollobrigida si era più volte scagliata contro di lui nei salotti tv.

