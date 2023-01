Mauro Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, è tornato a gettare pesanti accuse contro l’ex moglie, nuova compagna di Francesco Totti.

Mauro Caucci è stato ospite a Non è l’Arena, dove è tornato a gettare pesanti ombre sulla madre dei suoi figli e sua ex moglie Noemi Bocchi, attualmente nota per essere diventata la compagna di Francesco Totti dopo l’addio tra il calciatore e Ilary Blasi.

“La nostra storia si “spacca” il 2 ottobre del 2017, quando mia madre viene a mancare. Io lì ho perso il faro della mia vita”, ha dichiarato Caucci senza trattenere le sue lacrime di commozione, e ancora: “Un mese e qualche giorno dopo mia moglie, rientrando a casa, mi chiede di parlare. Mi dice che le cose non stanno andando bene e che è necessaria una pausa di riflessione. Mi chiede di allentare il rapporto, di passare più tempo fuori casa per lavoro”.

Mauro Caucci: lo sfogo contro Noemi Bocchi

L’unione tra Noemi Bocchi e il suo ex marito Mauro Caucci non è finita nel migliore dei modi e dopo un’accusa per violenze domestiche l’uomo è tornato a scagliarsi contro l’ex moglie anche nel salotto tv di Massimo Giletti. Al momento Noemi non ha replicato pubblicamente all’ex accuse dell’ex marito, che più di una volta l’ha descritta come un’arrivista.

Noemi sarebbe legata a Francesco Totti da circa un anno e di recente i due hanno preso insieme una casa a Roma, dove sono andati a convivere.

