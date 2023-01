In tanti tra i personaggi famosi dello spettacolo italiano stanno ricordando in queste ore Gina Lollobrigida, la celebre diva scomparsa.

Da Sophia Loren a Pippo Baudo passando per Ezio Greggio e Vladimir Luxuria, sono tanti i personaggi famosi del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio per la scomparsa di Gina Lollobrigida, la celebre attrice scomparsa a Roma a 95 anni. Baudo ha dichiarato a La Stampa: “Artista poliedrica, grande pittrice e scultrice, la cosa che mi porterò dentro di Gina Lollobrigida è il suo ottimismo, grazie al quale non è invecchiata mai”.

Gina Lollobrigida: il ricordo dei vip

In tanti tra i volti famosi dello spettacolo italiano stanno celebrando pubblicamente Gina Lollobrigida, la celebre attrice scomparsa in queste ore. Ornella Muti non ha nascosto la sua commozione nell’apprende la notizia e sui social ha scritto: “Vedere che stanno morendo tutte la grandi star del cinema italiano mi fa un certo effetto ho iniziato la mia carriera a soli 15 anni ed è molto doloroso vedere scomparire un intero mondo di artisti con cui ho collaborato”. A lei si è aggiunta Sophia Loren, storica amica e collega della Lollobrigida, che ha dichiarato di essere prontamente scossa e addolorata.

Ezio Greggio ha salutato la celebre diva scrivendo via social: “Addio Gina, onorato di averti avuto nel mio film ‘Box Office 3D’ e al Montecarlo Film Festival”. E a lui si è aggiunta Vladimir Luxuria che ha scritto in un tweet: “Cara Gina, bersagliera nel cinema e guerriera nella vita, mi avevi appassionata con la tua mente lucida a raccontare Hollywood, a fare ritratti, foto e sculture. Mi avevi illusa che seppur scalfita da tante polemiche, saresti rimasta roccia immortale”.

