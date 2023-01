Pupo ha confessato di aver giocato con Totti a Poker per un evento benefico e ha espresso la sua preoccupazione per l’ex calciatore.

Di recente Totti è finito al centro di uno scandalo per delle operazioni di ingenti somme di denaro legate ad alcuni dei più famosi casinò del mondo e Pupo (il celebre cantante che non ha nascosto in passato di aver avuto problemi con il gioco d’azzardo) ha espresso la sua preoccupazione per l’ex calciatore. Al Quotidiano Nazionale Pupo ha confessato: “Ho giocato a poker con Francesco Totti una sola volta, in occasione di un torneo di solidarietà organizzato per raccogliere fondi in favore dei terremotati dell’Aquila (…) Ricordo che, guardandolo negli occhi, mi accorsi subito che il gioco lo appassionava molto”.

Pupo: la preoccupazione per Totti

Pupo ha espresso la sua preoccupazione per Francesco Totti, recentemente finito al centro dell’attenzione mediatica per un presunto caso di ingenti somme di denaro che lo avrebbero collegato ai casinò di Montecarlo, Londra e Las Vegas e che hanno subito fatto pensare a molti a un presunto problema di dipendenza dal gioco per l’ex calciatore.

Al momento Totti non si è espresso sulla questione, mentre Pupo ha dichiarato di aver avuto la percezione in passato che a lui piacesse fin troppo il gioco. “Totti, secondo me, è una persona buona, sensibile e generosa, caratteristiche che, purtroppo, sono quasi sempre presenti nei soggetti affetti da ludopatia”, ha dichiarato il cantante. Sarà vero? Al momento l’ex marito di Ilary Blasi non si è pronunciato sull’argomento.

