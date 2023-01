Andrea Piazzola, ex assistente considerato come un figlio da Gina Lollobrigida, ha rotto il silenzio dopo la scomparsa dell’attrice.

Rintracciato dal Corriere della Sera Andrea Piazzola ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa di Gina Lollobrigida, la celebre diva che sia spenta a 95 anni in una clinica di Roma. L’ex assistente considerato come un figlio dall’attrice non ha perso occasione però per scagliarsi contro il figlio di lei, Andrea Milko Skofic, e il nipote Dimitri, e infatti ha confessato:

“Tre giorni fa Milko mi ha detto che avrebbe voluto fare lui la notte e io gli ho risposto che ero felice, che sua madre sarebbe stata contenta. Poi mi ha mandato un messaggio per dirmi che non poteva più farla e che l’avrebbe fatta il giorno dopo. Ma non è venuto nemmeno la notte successiva”, e ancora: “Li avevo supplicati di chiederle scusa alla madre per tutto il male che le avevano fatto. Bel modo di onorarne la memoria. Comunque non si sono smentiti: erano sempre gli ultimi ad arrivare e i primi ad andarsene”.

Andrea Piazzola contro il figlio di Gina Lollobrigida

I rapporti a quanto pare non sono dei migliori tra Andrea Piazzola e il figlio e il nipote di Gina Lollobrigida, e infatti a poche ore dalla scomparsa dell’attrice l’ex assistente tuttofare non ha perso occasione per scagliarsi contro i due che, com’è noto, hanno avuto un rapporto conflittuale con l’attrice proprio a causa del suo legame con Piazzola (da lei considerato come un figlio, tanto da aver instaurato con lui un rapporto simbiotico).

Al Corriere della Sera Piazzola ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa della diva italiana, a cui avrebbe pensato anche di donare un suo rene: “Stamattina avevo chiamato un medico a Pisa al quale avevo scritto proponendogli di donare il mio rene per Gina, se fosse stato possibile aiutarla con un trapianto. Ancora non mi rassegnavo al fatto che se ne stesse andando. (…) Mi è crollato il mondo addosso”, ha detto.

