Attraverso i social Chiara Ferragni ha confessato ai fan di aver subito violenza psicologica durante alcune delle sue relazioni passate.

Chiara Ferragni ha deciso di devolvere il suo compenso per Sanremo a un’associazione che si occupa di donne vittime di violenza e in queste ore ha confessato nelle sue stories che anche lei in passato avrebbe subito violenza psicologica da alcuni dei suoi partner.

“Prima non lo sapevo, non lo avevo capito, pensavo solo: ‘Lui è troppo geloso, troppo possessivo, è ossessionato dall’avere potere su di me, dal potermi dire cosa devo fare, dal farmi sentire inutile, dal farmi sentire di meno, da darmi ulteriori insicurezze’. Però non mi rendevo conto che questa era violenza”, ha dichiarato l’influencer nelle sue stories.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la violenza psicologica

Chiara Ferragni ha confessato ai suoi fan che, prima d’incontrare il marito Fedez, avrebbe subito violenza psicologica da parte di alcuni dei suoi ex fidanzati. L’influencer ha intimato alle sue fan di “volersi bene” e di non accettare simili condizionamenti nelle loro relazioni.

Nonostante il suo impegno nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne la famosa influencer è stata travolta da una marea di polemiche per il modo in cui avrebbe “sbandierato” la beneficenza fatta grazie al suo cachet per Sanremo (contro di lei si è più volte scagliata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG