Madame è attualmente indagata per un caso di Green pass falsi e la questione ha sollevato un ampio dibattito per via della presenza della cantante a Sanremo 2023. Amadeus, direttore artistico della kermesse, ha rotto il silenzio in merito alla vicenda nella conferenza stampa pre-Festival: “La decisione per quanto riguarda Madame? Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura. Sarebbe un gravissimo errore se io estromettessi Madame. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà“.

Madame a Sanremo: la decisione di Amadeus

Amadeus ha dichiarato che al momento non essendoci stata una sentenza sul caso dei Green pass falsi che vede protagonista Madame, la cantante è innocente fino a prova contraria e, per questo, sarebbe un errore estrometterla dalla kermesse.

La cantante ha recentemente rotto il silenzio in merito alle accuse che la vedono coinvolta affermando di fare parte di una famiglia contraria ai vaccini e a seguire ha anche precisato di aver deciso – su consiglio dei suoi medici – di sottoporsi alle vaccinazioni non fatte finora. In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e per il momento non resta che attendere gli esiti delle indagini portate avanti dalla magistratura.

