Il caso dei Rolex rubati a Francesco Totti è tornato alla ribalta a causa di un’intercettazione strappata all’ex calciatore.

Dagospia ha lanciato un nuovo scoop in merito ai presunti orologi rubati a Francesco Totti e che, secondo il magazine, sarebbero stati venduti a un noto gioielliere di Montecarlo che, a sua volta, li avrebbe rivenduti nel 2020. In un’intercettazione mandata in onda a Non è l’Arena e rubata allo stesso ex calciatore lo si sente affermare di non avere idea di che fine possano aver fatto questi famigerati Rolex: “Neanche so di chi ca**o sono quegli orologi. Mi hanno mandato pure a me la foto, ma non so di chi sono. Chi ca**o si mai venduto niente”, avrebbe detto l’ex calciatore.

Francesco Totti

Francesco Totti: l’intercettazione sugli orologi

Il caso dei Rolex rubati a Francesco Totti si infittisce: dopo le accuse rivolte dallo stesso ex calciatore contro l’ex moglie (colpevole secondo lui di avergli sottratto gli orologi per dispetto), Dagospia ha fatto sapere che alcuni orologi di marca Rolex con inciso il nome dell’ex calciatore sarebbero stati rivenduti da un gioielliere a Montecarlo. In un’intercettazione rubata all’ex Capitano della Roma però, lui stesso sembra smentire questa ipotesi (Totti avrebbe infatti affermato di non aver mai visto gli orologi in questione).

Secondo i rumor in circolazione Ilary Blasi sarebbe convinta che quei Rolex fossero un regalo fatto dall’ex marito ai suoi figli e che, per questo, dovessero rimanere in famiglia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono in attesa di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi.

