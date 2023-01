Dopo il suo addio a Mauro Icardi si vocifera che Wanda Nara possa aver avuto un riavvicinamento con l’ex marito Maxi Lopez.

Secondo rumor diventati sempre più insistenti in rete, Wanda Nara potrebbe avere un ritorno di fiamma in corso con l’ex marito Maxi Lopez, padre dei suoi primi tre figli. I due si sono mostrati in atteggiamenti amichevoli attraverso le loro stories ora che l’ex calciatore è volato a Buenos Aires per far visita ai tre figli. Per il momento l’indiscrezione resta tale e entrambi hanno preferito non confermare la questione.

Wanda Nara e Maxi Lopez: le indiscrezioni

Wanda Nara ha definitivamente archiviato la sua lunga storia d’amore con Mauro Icardi, il secondo marito con cui in passato aveva tradito il suo ex, Maxi Lopez. Dopo le diatribe avute in passato (spesso a colpi di social) sembra che la showgirl e l’ex calciatore siano riusciti a stabilire un rapporto pacifico e nelle ultime ore i due si sono mostrati insieme in Argentina, tra battutine e momenti di amichevole tenerezza.

In tanti si chiedono se un giorno tra i due possa esserci un ritorno di fiamma e se Wanda Nara svelerà ulteriori dettagli in merito alla vicenda. Per il momento la showgirl ha affermato di considerarsi single e di volersi godere questo periodo senza pensare troppo al futuro.

