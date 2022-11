Wanda Nara ha confermato il suo addio a Icardi e ha fatto chiarezza sui discussi rumor riguardanti la loro separazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono detti addio tra enormi scandali e polemiche e, in un’intima intervista a Vanity Fair, è stata la stessa showgirl e ex manager del calciatore a voler fare chiarezza sulla loro situazione. La Nara ha confermato che lei e suo marito avrebbero firmato le carte per la separazione ma che continueranno a collaborare per il bene della loro famiglia. Lei avrebbe anche affittato una casa adiacente a quella in cui abita Mauro Icardi, così da consentirgli di stare il più possibile con i bambini.

“Abbiamo firmato la separazione. Mauro non voleva ed è stato difficilissimo, perché io a lui voglio ancora molto bene. Ma le cose non andavano, in casa l’atmosfera era pesante e a un certo punto gli ho detto: “Fermiamoci””, ha dichiarato a Vanity Fair.

Wanda Nara

Wanda Nara: la confessione sull’addio a Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono detti addio dopo 8 anni d’amore e due figlie. La showgirl ha confessato a Vanity Fair che i problemi sarebbero iniziati dopo il tradimento da lei subito (e perdonato) da parte del marito e della modella China Suarez. La showgirl ha anche ammesso che Mauro cardi non sarebbe stato entusiasta nel vederla tornare a lavoro e che avrebbe voluto che lei si dedicasse maggiormente alla famiglia.

“Non gli piace l’idea che io sottragga attenzioni alla famiglia. Mentre per me l’indipendenza è fondamentale: è la via per la libertà. Quindi lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto: “Non mi arrendo””, ha confessato Wanda Nara a Vanity Fair. Negli ultimi mesi ha fatto discutere il comportamento di Mauro Icardi con la showgirl e le sue continue insistenze nei suoi confronti.

