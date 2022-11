Clizia Incorvaia ha espresso la sua opinione sulla coppia formata da Antonella Fiordelisi e da Edoardo Donnamaria al GF Vip 7.

Nonostante Edoardo Donnamaria sia uno dei migliori amici del suo compagno, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia non ha risparmiato alcuni commenti al vetriolo contro di lui e Antonella Fiordelisi per la relazione da loro instaurata al GF Vip. “L’amore deve rendere felici, soprattutto i primi anni. Invece loro sono legati dal dramma, dal conflitto e dalla sofferenza. Secondo me questa è una relazione tossica, ma questo potrebbe dirlo meglio una psicoterapeuta”, ha dichiarato Clizia a Casa Chi.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia contro Edoardo Donnamaria

A quanto pare Clizia Incorvaia non ha particolare stima verso Edoardo Donnamaria, il concorrente del GF Vip che per altro ha condiviso l’esperienza del reality show con sua sorella Micol. Proprio in merito al comportamento avuto da Edoardo con sua sorella, Clizia ha detto:

“Lui secondo me si è reso conto di aver sbagliato delle cose e di non essere stato un gentleman con Micol. Non ha onorato la loro amicizia. Per accrescere l’ego e gratificare una donna non devi denigrare la ragazza con cui sei stato”, ha affermato la compagna di Paolo Ciavarro a Casa Chi. La sua opinione verrà sottoposta a Edoardo Donnamaria? In tanti sono curiosi di sapere che piega prenderà la vicenda e se la sua relazione ta lui e Antonella proseguirà anche al di fuori del programma.

