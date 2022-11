Al GF Vip Antonino Spinalbese è finito nell’occhio del ciclone per un commento sul conto di Cecilia Rodriguez, sorella di Belen.

Antonino Spinalbese è finito nell’occhio del ciclone sui social dove in molti lo hanno accusato di menzionare di continuo la sua ex, Belen Rodriguez, al GF Vip. Nelle ultime ore l’hair stilista fatto un commento sulla sorella della showgirl, Cecilia Rodriguez, che in molti hanno trovato di cattivo gusto. Lo spezzino ha infatti paragonato le due sorelle affermando:

“Sai a chi assomiglia (Oriana, ndr)? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona… Non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente. Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima”.

Antonino Spinalbese: il commento su Cecilia Rodriguez

In tanti sui social hanno avuto da ridire sul comportamento di Antonino Spinalbese al GF Vip. L’hair stylist ha infatti affermato fin dall’inizio della sua partecipazione al programma di non voler parlare della sua ex, Belen Rodriguez, ma secondo i fan la starebbe menzionando di continuo.

Come se non bastasse lo spezzino (che al GF Vip si è pericolosamente avvicinato a Oriana Marzoli) ha paragonato la sorella della sua ex, Cecilia Rodriguez, alla stessa concorrente. Le sue parole non sono piaciute ai fan dei social, che le hanno trovate di cattivo gusto (visto che, per altro, Belen è la madre dell’unica figlia di Antonino, Luna Marì). In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la questione verrà affrontata nel corso della prossima diretta del reality show.

