Dopo l’ultima diretta al GF Vip Antonella Fiordelisi si è sfogata per gli applausi e i fischi del pubblico contro di lei.

Al GF Vip, durante la notte, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Edoardo Donnamaria dopo quanto accaduto nella diretta del programma tv, dove il pubblico ha fischiato e applaudito contro di lei (dopo aver sentito cosa avevano da dire nei suoi confronti Micol Incorvaia e Guendalina Tavassi). Ferita dalla vicenda, Antonella ha dichiarato che farà “lo sciopero del silenzio”, evitando di esprimersi su questioni che non la riguardino.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: lo sfogo per i fischi e gli applausi

Antonella Fiordelisi è apparsa visibilmente provata dal comportamento del pubblico nei suoi confronti dopo l’ultima diretta del GF Vip e, per questo, si è sfogata con Edoardo Donnamaria. “Preferisco non parlare, che mi nominino per quello. Sì farò come uno sciopero del silenzio su ciò che non mi riguarda”, ha dichiarato la modella, e ancora: “Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Almeno starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi”.

Edoardo ha cercato di consolare Antonella e, in tanti, si chiedono se sarà lei una delle prossime concorrenti a lasciare il reality show. Al momento sulla questione si attendono nuovi sviluppi e i fan sono impazienti di saperne di più.

