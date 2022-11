Dopo l’ennesimo scontro tra lui e Ida Platano a Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha deciso di lasciare lo studio.

Nelle ultime ore a Uomini e Donne è scoppiata una furibonda lite tra Riccardo Guarnieri e la sua storica ex, Ida Platano. Il cavaliere è tornato a esprimere i suoi sentimenti alla dama e lei, per tutta risposta, ha scelto di ballare al centro dello studio con Alessandro Vicinanza. Ferito dal comportamento di Ida Platano, Riccardo ha lasciato il programma tv e ha tuonato: “Vaff***o Ida!”.

Riccardo Guarnieri contro Ida Platano

Quelle tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembrano essere le ultime battute di un rapporto che, finora, non li ha condotti da nessuna parte. Dopo che Guarnieri ha deciso di lasciare lo studio del dating show Maria De Filippi ha detto: “Ida e Riccardo sono due persone che non si capiranno mai”. Ida, dal canto suo, è tornata a ribadire di avere il cuore libero e di voler fare nuove esperienze senza più dar peso al suo ex.

I due hanno provato diverse volte a stare insieme ma i loro reciproci problemi di fiducia sembrano averli condotti ormai agli antipodi. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Ida, all’interno del programma, riuscirà finalmente a trovare l’amore.

