Riccardo Guarnieri è tornato a gettare ombre sulla sua ex, Ida Platano, per via del suo comportamento con Alessandro Vicinanza.

Riccardo Guarnieri si è confessato con il Magazine di Uomini e Donne ed è tornato a parlare del suo rapporto con Ida Platano che, nel frattempo, sta portando avanti la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza e sembra aver definitivamente archiviato il sentimento per Riccardo (che in questi lunghi anni non l’ha mai portata da nessuna parte). Secondo Riccardo Ida sarebbe diversa con Alessandro e il suo atteggiamento sarebbe lo stesso che anche lui avrebbe cercato di avere da lei all’epoca della loro liaison.

“La cosa che mi stupisce, e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”, ha affermato Riccardo.

Riccardo Guarnieri: la confessione su Ida Platano

A Uomini e Donne, dopo le cocenti delusioni vissute con Riccardo Guarnieri, Ida Platano sembra intenzionata a cercare una nuova relazione con Alessandra Vicinanza. Riccardo ovviamente non sembra aver preso bene la questione ed è tornato a scagliarsi contro la sua ex, che oggi non gli darebbe alcuna importanza. “Con Alessandro, da quando si frequentano di nuovo, va tutto liscio come l’olio nonostante – conoscendola – ci siano state cose a cui avrebbe potuto attaccarsi per polemizzare. Mi ha molto stupito e mi sembra molto strana tutta questa tolleranza. […] Mi sembra anche strano che a quarant’anni si possa modificare così il proprio modo di essere”, ha dichiarato Riccardo che, a quanto pare, continua a pensare ancora a Ida: “La Ida che vedo con Alessandro è quella che avrei voluto al mio fianco: elastica, tollerante, sempre sorridente”, ha detto.

La dama bresciana replicherà alle parole del suo ex cavaliere? I due, dopo una proposta di matrimonio mai andata in porto e innumerevoli tira e molla, sono tornati entrambi al dating show di Maria De Filippi, dove la loro storia sembra ancora non riuscire a trovare il suo epilogo.

