Martina Valdes, fidanzata di Blanco, ha postato una foto in cui si vedono i suoi piedi ed è stata travolta da una valanga di critiche.

Martina Valdes soffre di alluci valghi, una patologia di cui soffre da quando è nata e che sicuramente è peggiorata anche a causa del suo mestiere (è una ballerina). In queste ore la fidanzata di Blanco ha mostrato per la prima volta i suoi piedi in uno scatto via social e contro di lei si è scatenato un vero e proprio putiferio. In tanti hanno scritto critiche e commenti sui piedi di Martina, che ha deciso di replicare con un lungo post:

“Ho gli alluci valghi su entrambi i piedi da quando sono nata, per motivi di genetica. La gente che deve puntualizzare questo fatto pensa di fare un gesto gentile nel ricordarmi come sono? Me lo ricordo da sola ogni giorno, sono sempre stati motivi di insicurezza e disagio e non poco. (…) Siamo in una società dove la cattiveria e il far notare le “imperfezioni” altrui sono all’ordine del giorno. Pensateci due volte prima di dire la vostra, soprattutto perché non sai mai chi ti trovi davanti, come può reagire e cosa sta passando! Io li ho sempre nascosti, sbagliando… ma da ieri ho voluto affrontare questa cosa”, ha scritto la ballerina.

Blanco: le critiche contro Martina Valdes

Martina Valdes, ballerina fidanzata con Blanco, ha scritto un lungo messaggio per rincuorare coloro che, come lei, hanno provato disagio o imbarazzo per un comune difetto fisico. La ballerina si è anche scagliata contro coloro che, in queste ore, hanno commentato con messaggi a veleno le foto dei suoi piedi e ha affermato che oggi questi non rappresenterebbero più per lei fonte di insicurezza.

“Ognuno è bello a modo proprio, unico e con le proprie piccole “imperfezioni” che lo caratterizzano. Siamo perfetti così, senza nascondere o modificare ciò che siamo davvero”, ha scritto Martina, che ha subito ricevuto un’ondata di solidarietà da parte dei suoi fan.

