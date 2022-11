Attraverso i social Francesco Oppini ha preso le difese della sua fidanzata, Francesca Viverit, che si è appena laureata.

Nelle scorse ore Francesco Oppini ha gioito via social per la laurea della sua fidanzata, Francesca Viverit. Il suo post non ha mancato di attirare critiche e detrattori e uno di questi ha affermato: “Sono cambiati i tempi, io nell’ultimo periodo prima della laurea non uscìì di casa tra esami, tesi, allora internet era un miraggio per i pochi eletti! Altro che ristoranti, feste e vacanze”. Francesco Oppini ha deciso di replicare personalmente.

Francesco Oppini difende la fidanzata

Un commento apparso sui social ha scatenato la furia di Francesco Oppini, che ha deciso di replicare con parole al vetriolo. Il figli di Alba Parietti non ha digerito le insinuazioni fatte sul conto della fidanzata, Francesca Viverit, che ha appena conseguito la laurea, e quindi ha tuonato: “Ma piuttosto che scrivere tali stron…. restaci ancora in casa che è meglio così eviti di fare figuracce”.

Il figlio di Alba Parietti e Francesca Viverit sono usciti allo scoperto durante l’estate 2022, all’indomani dalla rottura tra Oppini e la sua storica compagna, Cristina Tomasini. In tanti credevano che i due sarebbero convolati a nozze la notizia del loro addio ha colto tantissimi fan di sorpresa.

